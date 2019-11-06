Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 9: Eingemauert
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hotelmanager Hartacker zieht eine Mauer um das Gebiet der Krokodile. Er will ihnen die Nahrungszufuhr abschneiden. Da kommt ihnen ein Wombat zu Hilfe, ein sehr grabefreudiges Beuteltier.
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment