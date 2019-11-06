Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Folge 16: Im Reich der Riesentiere
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Hotelmanager Rufus B. Hartacker hat einen Auftrag: Er soll sich um einen Golffreund seines großen Bosses kümmern. Dabei muss sich Hartacker sogar so weit erniedrigen, dass er seinem Gast als Caddy dient.
