Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Im Reich der Riesentiere

Folge 16: Im Reich der Riesentiere

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Hotelmanager Rufus B. Hartacker hat einen Auftrag: Er soll sich um einen Golffreund seines großen Bosses kümmern. Dabei muss sich Hartacker sogar so weit erniedrigen, dass er seinem Gast als Caddy dient.

