Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Der Kroko-KochJetzt kostenlos streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 6: Der Kroko-Koch
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Als in Crocadoo die Lebensmittel knapp werden, sucht sich Krokodil Jazz einen Job. Hotelmanager Hartacker stellt ihn tatsächlich als Hilfskoch ein. Inzwischen tauchen Landvermesser bei den Krokodilen auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment