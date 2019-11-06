Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Der Kroko-Koch

Folge 6: Der Kroko-Koch

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Als in Crocadoo die Lebensmittel knapp werden, sucht sich Krokodil Jazz einen Job. Hotelmanager Hartacker stellt ihn tatsächlich als Hilfskoch ein. Inzwischen tauchen Landvermesser bei den Krokodilen auf.

