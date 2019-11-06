Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 19: Brian als Filmstar
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Krokodil Brian übernimmt die Hauptrolle in einem Film. Dieser wird in der Nähe des Krokodil-Reservats gedreht. Doch die Dreharbeiten werden für Brian lebensgefährlich. Denn Hartacker beginnt an dem Drehbuch mitzuwirken.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment