Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 3: Die Nervensäge
23 Min.Ab 6
Der Hotelbesitzer Hartacker bringt die Bevölkerung gegen die Krokodile auf. Er behauptet, die Tiere hätten einen Jungen getötet. Dabei hält er selbst das Kind versteckt. Zunächst hat die Kampagne Erfolg.
