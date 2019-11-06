Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Die Nervensäge

Folge 3: Die Nervensäge

Folge 3: Die Nervensäge

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Hotelbesitzer Hartacker bringt die Bevölkerung gegen die Krokodile auf. Er behauptet, die Tiere hätten einen Jungen getötet. Dabei hält er selbst das Kind versteckt. Zunächst hat die Kampagne Erfolg.

