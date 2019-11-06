Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Das Kroko-Paradies

Das Kroko-ParadiesJetzt kostenlos streamen

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 25: Das Kroko-Paradies

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mit Hilfe eines Werbefilms führt Hartacker den Krokos einen paradiesischen Ort vor Augen. Brian und seine Freunde suchen diesen daraufhin sofort auf. Doch das angebliche Paradies entpuppt sich als Arbeitslager der übelsten Sorte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Alle 1 Staffeln und Folgen