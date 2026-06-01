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Die Landarztpraxis

Gewissensbisse

SAT.1Staffel 4Folge 107vom 09.06.2026
Gewissensbisse

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Die Landarztpraxis

Folge 107: Gewissensbisse

34 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Vicki will noch einmal in Ruhe mit Fabian reden und versuchen, seine Wut etwas zu besänftigen. Doch dieser lässt sie eiskalt abblitzen und pocht darauf, dass sie Berufliches und Privates ab sofort trennen. Während Vicki sich fragen muss, ob sie Fabians Freundschaft damit für immer verloren hat, macht sich Simon wieder Hoffnungen auf eine Zukunft mit Vicki.

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