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Die Landarztpraxis

Bitte, geh nicht!

SAT.1Staffel 4Folge 116vom 22.06.2026
Bitte, geh nicht!

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Die Landarztpraxis

Folge 116: Bitte, geh nicht!

35 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Vicki kann gerade noch verhindern, dass die Auseinandersetzung zwischen Fabian und Simon eskaliert. Nach diesem Vorfall fasst sie schweren Herzens den Entschluss, Wiesenkirchen zu verlassen. Simon setzt daraufhin alles daran, Vicki zum Bleiben zu bewegen. Doch kann er ihr versprechen, dass er sie nie wieder verletzen wird?

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