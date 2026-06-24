Die Landarztpraxis
Folge 118: Das Zeug zum Helden
34 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Vicki ist überglücklich, als Simon in der Waldhütte auftaucht, um sie nach ihrem Unfall ärztlich zu versorgen. Er überwindet dafür sogar das Trauma aus seiner Vergangenheit. Während Vicki dadurch erkennt, dass sie Simon wieder vertraut, erhält dieser die Zusage, doch noch an der Studie in Slowenien teilnehmen zu dürfen. Als Julian nicht frühzeitig mit Clemens nach Lissabon aufbrechen will, setzt Clemens Bianca emotional unter Druck, Julian umzustimmen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln