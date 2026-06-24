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Die Landarztpraxis

Das Zeug zum Helden

SAT.1Staffel 4Folge 118vom 24.06.2026
Das Zeug zum Helden

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Die Landarztpraxis

Folge 118: Das Zeug zum Helden

34 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Vicki ist überglücklich, als Simon in der Waldhütte auftaucht, um sie nach ihrem Unfall ärztlich zu versorgen. Er überwindet dafür sogar das Trauma aus seiner Vergangenheit. Während Vicki dadurch erkennt, dass sie Simon wieder vertraut, erhält dieser die Zusage, doch noch an der Studie in Slowenien teilnehmen zu dürfen. Als Julian nicht frühzeitig mit Clemens nach Lissabon aufbrechen will, setzt Clemens Bianca emotional unter Druck, Julian umzustimmen.

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