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Die Landarztpraxis

Kein richtiger Zeitpunkt

SAT.1Staffel 4Folge 106vom 08.06.2026
Kein richtiger Zeitpunkt

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Die Landarztpraxis

Folge 106: Kein richtiger Zeitpunkt

34 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Vicki möchte die Beziehung mit Fabian beenden. Als dieser in einen Streit mit Leo gerät, beschließt sie, die Trennung aufzuschieben. Bianca führt ihr daraufhin vor Augen, dass es nie den richtigen Zeitpunkt geben wird. Also fasst Vicki sich ein Herz und verletzt Fabian damit zutiefst.

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