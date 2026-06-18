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Die Landarztpraxis

Mutig sein

SAT.1Staffel 4Folge 114vom 18.06.2026
Mutig sein

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Die Landarztpraxis

Folge 114: Mutig sein

34 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Als Vicki mitbekommt, dass Leo und Basti noch einmal mit Fabian über ihre Hochzeitspläne sprechen wollen, unterstützt sie dieses Vorhaben voll und ganz. Doch Fabian hält an seiner Meinung fest, dass Leo damit einen großen Fehler machen würde, und stößt sie damit nur weiter von sich. Während Vicki das Gespräch mit Fabian sucht, um ihm trotz ihrer momentanen Differenzen seinen Irrtum aufzuzeigen, entscheiden sich Leo und Basti zu einem drastischen Schritt.

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