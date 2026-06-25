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Die Landarztpraxis

Der Beginn einer großen Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 119vom 25.06.2026
Der Beginn einer großen Liebe

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Die Landarztpraxis

Folge 119: Der Beginn einer großen Liebe

33 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Nach allem, was Vicki und Simon durchgemacht haben, steht ihrem Glück endlich nichts mehr im Wege. Als Vicki jedoch erfährt, dass Simon für sie die Teilnahme an der Studie abgesagt hat, plagt sie das schlechte Gewissen. Hat Simon wegen ihr nun geringere Heilungschancen? Lilli flieht vor einem Unwetter in eine Angelhütte. Als ein Fremder ebenfalls dort Unterschlupf sucht, fliegen zwischen den beiden die Funken. Doch Lilli ahnt nicht, welches Geheimnis er vor ihr verbirgt.

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