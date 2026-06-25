Der Beginn einer großen LiebeJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 119: Der Beginn einer großen Liebe
33 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Nach allem, was Vicki und Simon durchgemacht haben, steht ihrem Glück endlich nichts mehr im Wege. Als Vicki jedoch erfährt, dass Simon für sie die Teilnahme an der Studie abgesagt hat, plagt sie das schlechte Gewissen. Hat Simon wegen ihr nun geringere Heilungschancen? Lilli flieht vor einem Unwetter in eine Angelhütte. Als ein Fremder ebenfalls dort Unterschlupf sucht, fliegen zwischen den beiden die Funken. Doch Lilli ahnt nicht, welches Geheimnis er vor ihr verbirgt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln