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Die Landarztpraxis

Liebe gibt nicht auf

SAT.1Staffel 4Folge 117vom 23.06.2026
Liebe gibt nicht auf

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Die Landarztpraxis

Folge 117: Liebe gibt nicht auf

33 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Vicki ist tief getroffen, als Simon ihr nicht versprechen kann, ihr Vertrauen niemals wieder zu verletzen. Traurig nimmt sie daraufhin Abschied von ihren Freunden und ihrer Familie und verlässt Wiesenkirchen. In dem Moment erkennt Simon, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Er fährt Vicki hinterher, um sie aufzuhalten - doch er findet nur ihren verunglückten Wagen. Von ihr selbst fehlt jede Spur. Wird Simon Vicki rechtzeitig im Wald finden, um ihr das Leben zu retten?

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