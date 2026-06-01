Heimlicher LiebesdienstJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 109: Heimlicher Liebesdienst
35 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Vicki hat nach ihrem Zerwürfnis mit Fabian die Nacht bei Max auf dem Sofa verbracht und wird jetzt von Rückenschmerzen geplagt. Als Simon ihr mitfühlend anbietet, ihre Schmerzen mit einem Massagegriff zu lindern, gerät Vicki ins Hadern: Kann sie die Nähe zu Simon erneut zulassen? Alexandra hat nach dem Fehltritt mit Dr. Weber ein schlechtes Gewissen gegenüber Max. Fabian rät ihr, ehrlich zu sein, doch Alexandra hat Angst, Max dadurch für immer zu verlieren.
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln