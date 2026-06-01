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Die Landarztpraxis

Scheuklappen

SAT.1Staffel 4Folge 115vom 19.06.2026
Scheuklappen

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Die Landarztpraxis

Folge 115: Scheuklappen

35 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Vicki kämpft noch immer mit ihren Gefühlen für Simon, aber wenigstens scheint sich ihr Verhältnis zu Fabian zu entspannen. Zumindest bis dieser erfährt, dass Leo mit Basti nach Mailand aufgebrochen ist, ohne sich von ihm zu verabschieden. Als er dann auch noch mitbekommt, wie Simon bei Vicki mit der Einladung zu einem romantischen Treffen in die Offensive geht, entlädt sich sein Frust. Er wirft Vicki vor, ihn die ganze Zeit angelogen zu haben.

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