Die Landarztpraxis
Folge 113: Falsche Hoffnungen
34 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Vicki bereut den nahen Moment mit Simon, weil dieser sie in der Vergangenheit zu oft verletzt hat. Als sie erfährt, dass Max und Fabian sich wegen ihr streiten, erkennt Vicki, wie sehr Fabian unter dem Ende ihrer Beziehung leidet. Überfordert muss sie sich fragen, ob es nicht besser für alle wäre, wenn sie Wiesenkirchen vorerst verlassen würde.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln