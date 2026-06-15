Zwei sind einer zu vielJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 111: Zwei sind einer zu viel
35 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Bei Vicki geht es endlich aufwärts: Fabian und sie sind auf einem guten Weg, wieder Freunde zu werden. Dabei ahnt sie nicht, dass Fabian insgeheim plant, um ihr Herz zu kämpfen. Doch dafür muss er seinen Konkurrenten Simon loswerden. Fabian verfolgt einen perfiden Plan und provoziert eine Aueinandersetzung mit Simon. Daraufhin stellt er sich als unschuldiges Opfer dar und droht damit, einen Keil zwischen Vicki und Simon zu treiben.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln