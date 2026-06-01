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Die Landarztpraxis

Jedem Ende wohnt ein Anfang inne

SAT.1Staffel 4Folge 120vom 26.06.2026
Jedem Ende wohnt ein Anfang inne

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Die Landarztpraxis

Folge 120: Jedem Ende wohnt ein Anfang inne

35 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Vicki ist überglücklich: Nicht nur, dass sie sich nach all den Jahren mit ihrem Bruder versöhnt, sondern mit Simon auch noch den Mann fürs Leben gefunden hat. Außerdem macht Bianca Julian einen Heiratsantrag, Max erfährt von Alexandras Affäre und Georg zieht zu Fabian. Unterdessen macht sich Lilli mit Becky, Ella und Feli auf, um den Sonnenhof wieder in Betrieb zu nehmen. Was sie nicht weiß: Sebastian, in den sie sich verguckt hat, ist der Ehemann ihrer älteren Schwester.

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