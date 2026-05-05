Dok 1: Die Wahrheit über das LügenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 05.05.2026: Dok 1: Die Wahrheit über das Lügen
46 Min.Folge vom 05.05.2026
Zwischen Affenlist und Alltagslüge: Wie weit reicht unser Drang zu täuschen? Die Doku begleitet Lisa Gadenstätter auf einer Spurensuche durch die Welt der Lügen – bei Menschen wie Tieren. Sie zeigt, warum wir täglich schwindeln und wo harmlose Ausreden zu gefährlicher Täuschung werden, besonders online. Gadenstätter stellt sich einem Lügendetektortest, trifft einen Nachfahren des Lügenbarons Münchhausen und erfährt vom Zoo Herberstein, dass sogar unsere nächsten tierischen Verwandten raffinierte Tricks anwenden Bildquelle: Stefan Vucsina/Neulandfilm/ORF
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