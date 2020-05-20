Dok 1: Hochzeitswahn - Alles für den perfekten TagJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 20.05.2020: Dok 1: Hochzeitswahn - Alles für den perfekten Tag
46 Min.Folge vom 20.05.2020
Die Hochzeit wird schnell zum kostspieligen Event. Das Hochzeitskleid vom Stardesigner, die vergoldete Hochzeitstorte, das alles natürlich passend zur extravaganten Traum-Location - nach oben hin scheint es am Hochzeitshimmel keine Grenzen zu geben. Aber warum geben wir für einen Tag so viel Geld aus? Geht's da wirklich noch um Liebe? Oder sind wir einmal mehr auf der Jagd nach dem besten Instagram-Foto, den meisten Likes oder dem gesellschaftlichen Show-off? Genau das möchte DOK1-Host Mariella Gittler auf ihrer jornalistischen Hochzeitsreise herausfinden. Bildquelle: ORF/Querschuss Film/Benny Paya
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