Dok 1: Megafeuer - und wie wir damit umgehenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 27.05.2020: Dok 1: Megafeuer - und wie wir damit umgehen
45 Min.Folge vom 27.05.2020
Überall auf der Welt verschlingen riesige Feuer gigantische Waldgebiete. Die heftig wütenden Waldbrände - sogenannte Megafeuer, können selbst von erfahrenen Löschkräften und unter Einsatz von Spitzentechnologie nicht beherrscht werden. Die Feuer gefährden die Gesundheit, verstärken den Klimawandel und belasten die Wirtschaft. Dok1 geht mit dieser "glühend heißen" Dokumentation der Frage nach, ob und wie der Mensch lernen kann, mit dem Feuer zu leben. Bildquelle: ORF/GEORAMA TV PRODUCTION/Kari Greer
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1