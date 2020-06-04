Dok 1: Liebe, Sex und PandemieJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 04.06.2020: Dok 1: Liebe, Sex und Pandemie
46 Min.Folge vom 04.06.2020
Es gibt keine gemeinsame Antwort auf die Frage nach den Auswirkungen der Corona Krise auf das Liebes- und Sexualleben der Österreicherinnen und Österreicher. Zu unterschiedlich sind die Lebensentwürfe und Lösungsstrategien. Die einen sind glücklich über die Auszeit, den anderen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Spurlos vorübergegangen ist die Krise an keinem von uns. Faris Rahoma wagt sich nach Wochen der Isolation endlich wieder hinaus zu den Menschen und fragt nach, wie es ihnen mit Liebe, Lust und Trieb in Zeiten von Corona gegangen ist. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1