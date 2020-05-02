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Dok 1

Dok 1: Gefährliches Zuhause - Angst in den eigenen vier Wänden

ORF1Folge vom 02.05.2020
Dok 1: Gefährliches Zuhause - Angst in den eigenen vier Wänden

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Folge vom 02.05.2020: Dok 1: Gefährliches Zuhause - Angst in den eigenen vier Wänden

46 Min.Folge vom 02.05.2020

Die Heimquarantäne während der Coronakrise stellt Österreichs Familien vor große Herausforderungen und bedeutet Alarmstufe Rot dort, wo ohnehin schon Gewalt vorherrscht. Die sozialen Kontakte sind stark eingeschränkt. Orte wo Männer gerne hingehen sind geschlossen. Zusätzlich sorgen die ungewisse Gefahrenlage sowie drohende Arbeitslosigkeit für Stress. Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) befürchtet, dass Österreich dadurch einen massiven Anstieg an häuslicher Gewalt verzeichnen wird. Was ist los mit den Männern? Mit dieser Frage macht sich Lisa Gadenstätter auf die Suche nach Ursachen und Erklärungen. Bildquelle: Standbild

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