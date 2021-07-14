Dok 1: 2040 - Wir retten die WeltJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 14.07.2021: Dok 1: 2040 - Wir retten die Welt
80 Min.Folge vom 14.07.2021
Täglich erreichen uns neue Weltuntergangsszenarien – Klimawandel, Verschmutzung der Meere, Aussterben von Tierarten. Der preisgekrönte australische Filmemacher Damon Gameau versucht diesen Horrorszenarien in „2040 – Wir retten die Welt“ ein optimistischeres Bild entgegenzusetzen. Angetrieben durch seine vierjährige Tochter Velvet, begibt er sich für seine Recherchen auf eine Reise rund um den Globus, um herauszufinden, welche innovativen Konzepte zur Rettung der Welt bereits existieren. Bildquelle: ORF/LEONINE Studios
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