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Dok 1

Dok 1: Mein Haustier - Mein Leben

ORF1Folge vom 23.09.2020
Dok 1: Mein Haustier - Mein Leben

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Dok 1

Folge vom 23.09.2020: Dok 1: Mein Haustier - Mein Leben

46 Min.Folge vom 23.09.2020

Mehr Zeit zu Hause durch Homeoffice und weniger Sozialkontakte. Wann, wenn nicht jetzt ein Hund oder eine Katze. Das dachten sich viele, die bisher mit der Idee nur geliebäugelt haben. Kaum waren sie wieder offen, haben Tierheime einen Rekord an Anfragen verzeichnet. Hundezüchter sitzen auf langen Wartelisten für Welpen aller Rassen. Was macht das besondere Verhältnis aus, das wir zu unseren Tieren haben? Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Rosanna Stark

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