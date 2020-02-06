Dok 1: Tokio 2020 - Der Preis der SicherheitJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.02.2020: Dok 1: Tokio 2020 - Der Preis der Sicherheit
45 Min.Folge vom 06.02.2020
Tokio ist mit fast 38 Millionen Einwohnern die größte Metropolregion der Welt. Zu den Olympischen Spielen 2020 werden zusätzlich noch einmal 10 Millionen Besucher erwartet. Sicherheitstechnisch eine enorme Herausforderung. Denn Erdbeben, Taifune und Hitzewellen verursachen jedes Jahr Tote und Verletzte. Doch neben dem Schutz vor Naturgewalten stehen bei Olympia zusätzlich die Bedrohungen durch Terror und Cyberangriffe im Fokus. Dok 1 wirft einen Blick hinter die Kulissen des Sicherheitsapparates. Bildquelle: ORF/Autentic/
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