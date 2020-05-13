Dok 1: Glauben statt Wissen - Fake-NewsJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 13.05.2020: Dok 1: Glauben statt Wissen - Fake-News
45 Min.Folge vom 13.05.2020
Fake News erreichen in Corona Zeiten einen neuen Höhepunkt. Die Fakten-Checker von Mimikama sprechen von 4 Phasen, in denen Corona-relevante Falschnachrichten über uns hereingebrochen sind. Von einfachen Kettenbriefen über alternative Fakten bis hin zu Verschwörungstheorien. Hanno Settele auf der Spur der Fake News und in der Welt von Deep Fake. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/
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