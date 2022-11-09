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Dok 1

Dok 1: Abpfiff - Vom Fußballprofi zum Arbeitslosen

ORF1Folge vom 09.11.2022
Dok 1: Abpfiff - Vom Fußballprofi zum Arbeitslosen

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Folge vom 09.11.2022: Dok 1: Abpfiff - Vom Fußballprofi zum Arbeitslosen

46 Min.Folge vom 09.11.2022

Ein Leben als Profifußballer - Ein Leben im Rampenlicht? Oder doch im Abseits? In dieser Dok1 werfen Lisa Gadenstätter und Regisseurin Nina Dallos einen Blick auf eine weitgehend unbekannte Fußball-Realität, in der nicht Erfolge und hohe Gagen, sondern finanzieller Überlebenskampf und persönliche Schattenseiten zu Hause sind, denn: Ein Viertel der 600 österreichischen Profi-Fußballer sind jedes Jahr arbeitslos gemeldet. Bildquelle: ORF/Neuland Film/

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