Dok 1: Der große Bruch - Misstrauen regiert im LandJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 28.09.2022: Dok 1: Der große Bruch - Misstrauen regiert im Land
45 Min.Folge vom 28.09.2022
Das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in die Politik und ihre Regierung steht Umfragen zu Folge auf einem historischen Tiefstand. Kaum jemand scheint ihr zuzutrauen, auf die Krisen unserer Zeit angemessen reagieren zu können. Andererseits wird es zunehmend schwerer, es den Wählerinnen und Wählern recht zu machen, da jede Entscheidung einen medialen und digitalen Shitstorm hinter sich zu ziehen scheint. Kante zu zeigen oder Stellung zu beziehen, entpuppt sich daher als zunehmend unpopulär für unsere Politiker und Politikerinnen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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