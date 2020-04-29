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Dok 1

Dok 1: Sehnsucht Sicherheit

ORF1Folge vom 29.04.2020
Dok 1: Sehnsucht Sicherheit

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Dok 1

Folge vom 29.04.2020: Dok 1: Sehnsucht Sicherheit

45 Min.Folge vom 29.04.2020

Die "Systemerhalter" sind in der Krise zu den Helden des Alltags geworden. Sei es der Mann von der Müllabfuhr oder die Postlerin-sie halten die Infrastruktur am Laufen und tragen damit zu unserem Sicherheitsgefühl bei. Hanno Settele will in dieser Dok1 von ihnen wissen, wie sie die herausfordernde Zeit erlebt haben. Und er findet heraus warum ein geringer Stromverbrauch plötzlich zu einem großen Problem werden kann. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/

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