Dok 1: Coronavirus - Die FolgenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 26.03.2020: Dok 1: Coronavirus - Die Folgen
46 Min.Folge vom 26.03.2020
Wir befinden uns noch Mitten in der Corona-Krise, es ist kaum abzuschätzen, wie lange sie andauern wird. Doch für viele ist schon jetzt klar: Corona wird unser Leben nachhaltig verändern. Die beiden Dok1-Regisseure Ulla Kramar-Schmid und Patrick Hibler versuchen in „Corona – Die Folgen“ das Tagebuch einer Krise zu zeichnen, decken Widersprüche auf, beleuchten spontane gesellschaftliche Entwicklungen und blicken in die Zukunft: Wie wird die Krise unser Leben verändern? Bildquelle: ORF/ORF/
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