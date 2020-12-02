Dok 1
Folge vom 02.12.2020: Dok 1: Jagd nach Impfstoff
46 Min.Folge vom 02.12.2020
Lisa Gadenstätter verfolgt für diese Dok1 die Jagd nach Impfstoff. Wann bekommen wir das Mittel gegen die Pandemie und wer bekommt es? Sie fragt bei Biontech in Österreich nach dem Stand der Entwicklung. Welche Probleme werden Herstellung und Verteilung noch bringen? Der Virologe Christoph Steininger setzt auf den Plan B mit schnelleren Tests und Medikamenten falls es nicht so schnell klappt. Dok1 gibt Einblick in den schwierigen Kampf der Forscher. Bildquelle: ORF/west4media/
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