Dok 1
Folge vom 25.11.2020: Dok 1: Eh nur eine Grippe
46 Min.Folge vom 25.11.2020
Hanno Settele besucht Menschen, die eine Covid 19 Erkrankung durchgemacht haben. "Das ist nicht ärger als eine Grippe." Diese Ansicht stellt Settele für Dok1 auf den Prüfstand und trifft Genesene, die Monate nach der Erkrankung noch immer keinen Geruchs - und Geschmackssinn haben. Und erzählt von Familien, die in ihrem Ort nach einer Erkrankung gemieden werden. Was wissen wir nach 10 Monaten über die Krankheit und wo tappen die Fachleute noch im Dunklen? Bildquelle: ORF/Neulandfilm/
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