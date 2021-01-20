Dok 1: Heidelbeere gegen Avocado - Unser SuperfoodJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 20.01.2021: Dok 1: Heidelbeere gegen Avocado - Unser Superfood
46 Min.Folge vom 20.01.2021
Beim Gesundessen haben exotische Beeren, Samen und Früchte ein gutes Image. Die Kehrseite: die weite Reise der Produkte hinterlassen einen bösen ökologischen Fußabdruck. Dabei wäre der Import gar nicht notwendig. Im Super-Kräfte-Test haben die Heidelbeere und heimische Kollegen die Nase vorne. Und sie verbrauchen bei weitem weniger Wasser als die beliebten Avocados. Dok 1 tischt heimisches Superfood auf und wirft einen kritischen Konsumentenblick auf Goji-Beeren, Chia-Samen und Avocados. Bildquelle: ORF/Langbein & Partner
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