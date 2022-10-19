Dok 1
Folge vom 19.10.2022: Dok 1: Wo sind die alle?
45 Min.Folge vom 19.10.2022
Endlich sind sie vorbei, die Zeiten der Lockdowns und der Kurzarbeit. Die Unternehmen können wieder wirtschaften, wie sie wollen, die Beisln sind geöffnet und die Kinos auch. Der Arbeitsmarkt, er könnte wieder brummen - aber irgendwas stimmt nicht. Egal ob Gasthof, Elektrobetrieb, Schulen oder Handel - überall fehlt es an Arbeitskräften. Aber: Wo bitte sind die alle? Für eine neue Dok 1 reist Hanno Settele durch Österreich und sucht die Menschen, nach denen alle suchen: fähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Bildquelle: ORF/BFILM
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