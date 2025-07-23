eingSCHENKt
Folge 1: Kriminell
27 Min.Folge vom 23.07.2025
Im Gespräch mit Thomas MARECEK, Neustart - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit. Warum die Anzahl der Täter:innen zurückgehen kann, während die Polizeistatistik einen Anstieg der Kriminalität verkündet. Weiters über Interventionen bei jugendlichen Straftätern, Social Media und Maßnahmen bei Hate-Speech.
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Genre:Talk, Wissenschaft
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