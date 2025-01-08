Sozialstaat, Hilfen und InvestitionenJetzt kostenlos streamen
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Folge 15: Sozialstaat, Hilfen und Investitionen
28 Min.Folge vom 08.01.2025
Sozialexperte Martin Schenk im Gespräch mit Christoph BADELT, Ökonom, über Stärken und Schwächen des österreichischen Sozialstaats, Sozialhilfemythen und Investitionen in Bildung und Gesundheit.
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Genre:Talk, Wissenschaft
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