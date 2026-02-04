Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
eingSCHENKt

Josef Finster: Eine Recherche

OktoStaffel 1Folge 14vom 04.02.2026
Josef Finster: Eine Recherche

Josef Finster: Eine RechercheJetzt kostenlos streamen

eingSCHENKt

Folge 14: Josef Finster: Eine Recherche

28 Min.Folge vom 04.02.2026

In dieser Ausgabe spricht Martin Schenk mit Meinrad ZIEGLER über sein Buch "Josef Finster. Eine Recherche" (2026). Josef Finster (1900-1941) wurdein Linz geboren. Die Familie kam aus dem Salzkammergut. Seine Geschichte steht für die bis heute wenig beachteten Frauen und Männer, die als Tagelöhner in prekären Verhältnissen lebten. Das NS-Regime deportierte ihn, der in der Vergangenheit mindere Haftstrafen abgebüßt hatte, als „Berufsverbrecher“ in ein Konzentrationslager. Von dort kehrten nur wenige lebend zurück. Ihre Familien sowie die Nachkriegsgesellschaften vergaßen diese Opfer des Nationalsozialismus aus Scham und Eigennutz. Dieses Buch schildert, was seine Großnichte über ihn in Erfahrung bringen konnte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

eingSCHENKt
Okto
eingSCHENKt

eingSCHENKt

Alle 1 Staffeln und Folgen