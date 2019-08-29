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Schulgeschichten

OktoStaffel 1Folge 6vom 29.08.2019
Schulgeschichten

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Folge 6: Schulgeschichten

27 Min.Folge vom 29.08.2019

Verena HOHENGASSER, Lehrerin an einer Neuen Mittelschule in Wien, spricht mit Martin Schenk über den Blog "Schulgeschichtn", den sie gemeinsam mit zwei anderen JunglehrerInnen ins Leben gerufen hat, mit dem Ziel durch persönliche Geschichten aus dem Schulalltag "einen realistischen und vielseitigen Einblick in die NMS zu bieten".

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