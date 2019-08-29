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Folge 6: Schulgeschichten
27 Min.Folge vom 29.08.2019
Verena HOHENGASSER, Lehrerin an einer Neuen Mittelschule in Wien, spricht mit Martin Schenk über den Blog "Schulgeschichtn", den sie gemeinsam mit zwei anderen JunglehrerInnen ins Leben gerufen hat, mit dem Ziel durch persönliche Geschichten aus dem Schulalltag "einen realistischen und vielseitigen Einblick in die NMS zu bieten".
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Genre:Talk, Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto