Was Kindern jetzt gut tutJetzt kostenlos streamen
eingSCHENKt
Folge 18: Was Kindern jetzt gut tut
28 Min.Folge vom 16.11.2022
In dieser Folge eingSCHENKt geht es um die Frage: Was tut Kindern jetzt gut? Zu Gast bei Martin Schenk ist Hedwig WÖLFL, Psychologin und Leiterin der Kinderschutzorganisation "die möwe". Gemeinsam sprechen sie über Kindergesundheit in einer Welt im Umbruch und Wege, Kinder zu stärken – im Großen wie im Kleinen.
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Genre:Talk, Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto