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Was Kindern jetzt gut tut

OktoStaffel 1Folge 18vom 16.11.2022
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Folge 18: Was Kindern jetzt gut tut

28 Min.Folge vom 16.11.2022

In dieser Folge eingSCHENKt geht es um die Frage: Was tut Kindern jetzt gut? Zu Gast bei Martin Schenk ist Hedwig WÖLFL, Psychologin und Leiterin der Kinderschutzorganisation "die möwe". Gemeinsam sprechen sie über Kindergesundheit in einer Welt im Umbruch und Wege, Kinder zu stärken – im Großen wie im Kleinen.

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