Umsichtige BudgetpolitikJetzt kostenlos streamen
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Folge 11: Umsichtige Budgetpolitik
28 Min.Folge vom 05.03.2025
Zu Gast bei Martin Schenk: Philipp HEIMBERGER, Ökonom am Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche, plädiert für einen umsichtigen und volkswirtschaftlichen Blick auf Budgetpolitik. Es geht darum, die Wirtschaft nicht abzuwürgen, die Arbeitslosigkeit nicht zu erhöhen, die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu vergrößern, aber noch Investitionen für Konjunktur und die drängenden Zukunftsfragen bereit zu stellen.
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Genre:Wissenschaft, Talk
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: okto