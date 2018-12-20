Gesundheit, Geld und WirkungJetzt kostenlos streamen
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Folge 20: Gesundheit, Geld und Wirkung
29 Min.Folge vom 20.12.2018
Wie können wir alle von pharmazeutischen oder medizinischen Entdeckungen profitieren und wie können wir sie gerecht finanzieren? Zu Gast bei Martin Schenk ist Claudia WILD, Direktorin Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment.
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Genre:Wissenschaft, Talk
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: okto