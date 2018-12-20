Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
eingSCHENKt

Gesundheit, Geld und Wirkung

OktoStaffel 1Folge 20vom 20.12.2018
Gesundheit, Geld und Wirkung

Gesundheit, Geld und WirkungJetzt kostenlos streamen

eingSCHENKt

Folge 20: Gesundheit, Geld und Wirkung

29 Min.Folge vom 20.12.2018

Wie können wir alle von pharmazeutischen oder medizinischen Entdeckungen profitieren und wie können wir sie gerecht finanzieren? Zu Gast bei Martin Schenk ist Claudia WILD, Direktorin Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

eingSCHENKt
Okto
eingSCHENKt

eingSCHENKt

Alle 1 Staffeln und Folgen