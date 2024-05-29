Zum Inhalt springenBarrierefrei
OktoStaffel 1Folge 10vom 29.05.2024
Folge 10: Als "asozial" gebrandmarkt

28 Min.Folge vom 29.05.2024

Im Gespräch mit Brigitte HALBMAYR, Sozialwissenschafterin. Tod in Ravensbrück – auf den Spuren von Anna Burger. Halbmayr geht dem Leben und dem frühen Tod einer im Nationalsozialismus als »asozial« gebrandmarkten Frau nach. Unter „asozial“ fielen etwa Bettler:innen, Hausierer:innen, Arbeitslose, Nichtsesshafte, Alkoholiker:innen, ˃Prostituierte˂, Vorbestrafte, von Sozialleistungen Abhängige; bei Frauen wurde stark auf die sog. „moralische Lebensführung“ gesetzt.

