Staffel 1Folge 10vom 29.05.2024
Als "asozial" gebrandmarktJetzt kostenlos streamen
eingSCHENKt
Folge 10: Als "asozial" gebrandmarkt
28 Min.Folge vom 29.05.2024
Im Gespräch mit Brigitte HALBMAYR, Sozialwissenschafterin. Tod in Ravensbrück – auf den Spuren von Anna Burger. Halbmayr geht dem Leben und dem frühen Tod einer im Nationalsozialismus als »asozial« gebrandmarkten Frau nach. Unter „asozial“ fielen etwa Bettler:innen, Hausierer:innen, Arbeitslose, Nichtsesshafte, Alkoholiker:innen, ˃Prostituierte˂, Vorbestrafte, von Sozialleistungen Abhängige; bei Frauen wurde stark auf die sog. „moralische Lebensführung“ gesetzt.
eingSCHENKt
Genre:Wissenschaft, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© okto