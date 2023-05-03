Staffel 1Folge 17vom 03.05.2023
Lass mich fliegenJetzt kostenlos streamen
eingSCHENKt
Folge 17: Lass mich fliegen
28 Min.Folge vom 03.05.2023
Evelyne FAYE, Autorin und Filmemacherin, spricht über die Anstrengungen und den Mut, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, über die Normalität des Andersseins und die Erfahrung, ein Kind mit Down Syndrom zu bekommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
eingSCHENKt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© okto