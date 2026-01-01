eingSCHENKt
1 StaffelAb 0
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eingSCHENKt
Der Sozialexperte Martin Schenk spricht mit jeweils einem Gast aus dem Bereich der Wirtschafts-, Politik- oder Sozialwissenschaft über brisante Themen wie Arbeitslosigkeit, Armut, Ausgrenzung und Integration. Neben einer Analyse der gegenwärtigen Zustände geht es vor allem auch darum, aufzuzeigen, dass sozialpolitische und ökonomische Entscheidungen niemals unveränderbar sind und es immer Alternativen gibt. Audio-Mitschnitte der TV-Sendungen gehen auch in der Sendereihe eingSCHENKt auf Orange 94.0 on Air.
Genre:Talk, Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto
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