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Teuerung "von unten" gesehen

OktoStaffel 1Folge 16vom 13.12.2023
Teuerung "von unten" gesehen

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Folge 16: Teuerung "von unten" gesehen

27 Min.Folge vom 13.12.2023

Zu Gast Evelyn DAWID, Sozialforscherin, über ihre aktuelle Erhebung „Die Teuerung und das untere Einkommensdrittel“: Zerbrochene Zukunftspläne, Ohnmacht und Scham. „Von unten gesehen“: Zur sozialen Lage aus Sicht von Armutsbetroffenen und der „unteren“ Mittelschicht.

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