eingSCHENKt
Folge 7: Kinder unter Druck
27 Min.Folge vom 12.01.2022
Zu Gast bei Martin Schenk ist Paul PLENER (Universitätsprofessor und Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Wiener AKH). Die beiden sprechen über Belastungen und Hilfen für Kinder in schwierigen Zeiten und thematisieren die Lücken in der therapeutischen Versorgung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
eingSCHENKt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© okto