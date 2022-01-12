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Kinder unter Druck

OktoStaffel 1Folge 7vom 12.01.2022
Kinder unter Druck

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Folge 7: Kinder unter Druck

27 Min.Folge vom 12.01.2022

Zu Gast bei Martin Schenk ist Paul PLENER (Universitätsprofessor und Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Wiener AKH). Die beiden sprechen über Belastungen und Hilfen für Kinder in schwierigen Zeiten und thematisieren die Lücken in der therapeutischen Versorgung.

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