Mittelschulen im BrennpunktJetzt kostenlos streamen
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Folge 13: Mittelschulen im Brennpunkt
27 Min.Folge vom 25.06.2025
Franziska HABERLER ist Vizedirektorin einer Mittelschule im 22. Wiener Gemeindebezirk – und engagiert sich auf der Webplattform „schulgschichtn“. Sie sagt, warum die besten Lehrkräfte gerade an die herausforderndsten Schulen gehören, weshalb nur die beste pädagogische Ausbildung gut genug ist – und wie gut ausgestattete Schulen letztlich allen zugutekommen.
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Genre:Talk, Wissenschaft
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: okto