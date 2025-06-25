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Mittelschulen im Brennpunkt

OktoStaffel 1Folge 13vom 25.06.2025
Mittelschulen im Brennpunkt

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Folge 13: Mittelschulen im Brennpunkt

27 Min.Folge vom 25.06.2025

Franziska HABERLER ist Vizedirektorin einer Mittelschule im 22. Wiener Gemeindebezirk – und engagiert sich auf der Webplattform „schulgschichtn“. Sie sagt, warum die besten Lehrkräfte gerade an die herausforderndsten Schulen gehören, weshalb nur die beste pädagogische Ausbildung gut genug ist – und wie gut ausgestattete Schulen letztlich allen zugutekommen.

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