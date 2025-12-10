eingSCHENKt
Folge 2: Vermögensfragen
28 Min.Folge vom 10.12.2025
Diesmal zu Gast bei Martin Schenk: Assistenzprofessorin der WU Wien, Franziska DISSLBACHER. Es geht um folgende Fragen: Wie ist Reichtum verteilt? Welchen Einfluss hat Reichtum auf unsere Gesellschaft? Was würde eine bessere Besteuerung bewirken?
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Genre:Talk, Wissenschaft
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