OktoStaffel 1Folge 9vom 08.03.2023
Leben am Limit

Folge 9: Leben am Limit

28 Min.Folge vom 08.03.2023

Im Gespräch mit Daniela BRODESSER, Armutsbetroffene und Aktivistin. Über die Demütigungen Einkommensarmer und ihre Gegenwehr, Alltag und Enge, Erfahrungen und Wissen, Verwundbarkeit und Stärke.

Okto

