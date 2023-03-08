Staffel 1Folge 9vom 08.03.2023
eingSCHENKt
Folge 9: Leben am Limit
28 Min.Folge vom 08.03.2023
Im Gespräch mit Daniela BRODESSER, Armutsbetroffene und Aktivistin. Über die Demütigungen Einkommensarmer und ihre Gegenwehr, Alltag und Enge, Erfahrungen und Wissen, Verwundbarkeit und Stärke.
eingSCHENKt
